Die vom körperlichen Leiden gezeichnete Künstlerin war lange wegen ihrer beiden turbulenten Ehen mit dem Maler Diego Rivera (1886-1957) und der Affäre mit dem russischen Revolutionär Leo Trotzki bekannt, der in Mexiko im Exil lebte. In den siebziger Jahren wurde auch ihr kreatives Werk verstärkt jenseits der Grenzen Mexikos zur Kenntnis genommen.

Vor allem gelang es, die beiden größten Kahlo-Kollektionen für die Schau zu gewinnen: Das Museum Dolores Olmedo Patino in Mexiko und die Jacques und Natasha Gelman Collection. Zu sehen ist auch eine von Fridas Großnichte Cristina Kahlo zusammengestellte Auswahl von Fotografien ihres Vaters, des in Pforzheim geborenen Fotografen Guillermo Kahlo, und ihres langjährigen Liebhabers Nickolas Murray, mit denen Fridas Biografie nacherzählt wird.

Frida Kahlo (1907-1954) zählt heute zu den populärsten Malerinnen der Moderne. Der Berliner Martin-Gropius-Bau präsentiert von diesem Freitag an bis zum 9. August die bisher wohl größte Retrospektive der Künstlerin in Deutschland.

Mehr als 150 Gemälde und Zeichnungen spüren der Entwicklung Kahlos nach - von der Avantgarde in der Zeit nach der mexikanischen Revolution bis zu der von Kahlo im Surrealismus verankerten Bildersprache aus den letzten Lebensjahren.

Wie auf Madonnen-Bildern zeigt sich Kahlo in ihren Eigenporträts, die auf ihr frühes Interesse für die Renaissance-Malerei und die Vorliebe für Jan Breughel und Hieronymus Bosch hinweisen. Von den 145 Gemälden sind allein 60 reine Selbstporträts, auch in den Stillleben versteckt sie sich. «Meistens malte sie sich selbst, weil sie sich einsam fühlte», sagte Prignitz-Poda.

Oft liegt die Botschaft auf der Hand, wie etwa im «Selbstbildnis als Tehuana oder Diego in meinen Gedanken», bei der Kahlo sich das Gesicht ihres Ehemannes als ein drittes Auge auf die Stirn malt und Diego Rivera dann selber ein drittes Auges verpasst. Oder wenn sie unter einem großen Trichter die Lügengeschichten und Frauenaffären ihre Mannes verdauen muss.

Korsett mit Hammer und Sichel

Wie in Hypnose blickt Kahlo aus dem «Selbstbildnis mit Dornenhalsband», wieder in indianischer Tehuana-Robe. Diese Bilder werden zwischen 1937 und 1945 zu Kahlos Markenzeichen. Sie dienen der Eigentherapie angesichts des körperlichen Gebrechens nach dem schweren Busunglück, bei dem sich ihr mit 18 Jahren eine Metallstange in den Körper bohrt.

Sie wird immer wieder ein Korsett tragen müssen, auf das sie später Hammer und Sichel in Rot malt und das in Berlin erstmals öffentlich gezeigt wird. Und so blickt sie gnadenlos nach innen, etwa in der «Zerbrochenen Säule» von 1944. Damals hatte Frida bereits mehrere Operationen an der Wirbelsäule hinter sich, ein Stahlgestell stützte ihr Rückgrat.