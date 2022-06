Bei der Verleihung der Preise für portugiesisch- und spanischsprechende Musiker in Las Vegas räumten sie in der Nacht zum Freitag gleich vier Trophäen ab. Mit dem Hit «Corre!» holte das Geschwisterpaar den Preis für den besten Song des Jahres, zudem gewannen sie in den Sparten Beste Aufnahme, Pop-Album und Musikvideo (Kurzform).