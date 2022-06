Auf der Mühleninsel fand jetzt eine Abschlussveranstaltung statt. Gelegenheit, um noch einmal Bilanz zu ziehen und insbesondere den vielen am Messeauftritt Beteiligten für ihr Engagement zu danken. Neben Mitarbeitern von Kommunen, Behörden und Verband hatten auch viele Bürgerinnen und Bürger aus Venne großen Anteil am Gelingen der Präsentation in Berlin, unter andern die Landfrauen, Dr. Michael Brackmann und Dieter Wasilke. Übrigens hat auch das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium in einem Schreiben den Mitwirkenden gedankt. Sie hätten es verstanden, das Osnabrücker Land als Vorzeigeregion für die ländliche Entwicklung in der Hauptstadt zu präsentieren.

Friedrich Völler, Dezernent beim AfA, Ortsbürgermeister Jürgen Gahbler und Gemeindebürgermeister Rainer Ellermann betonten, dass die Region der Varusschlacht die große Chance genutz habe. Der Werbeeinsatz sei mittlerweile belohnt worden durch die große Besucherresonanz bei Veranstaltungen wie zum Beispel dem Venner Folk-Frühling und natürlich Park und Museum in Kalkriese. Die Investitionen in Infrastruktur und Tourismus mit Hilfe von Pro Land-Mitteln, aber auch viele private Investitionen hätten sich bereits jetzt ausgewirkt und würden auch mittel- und langfristig positive Effekte haben, sagte Ellermann.

Die Präsentation in Berlin unter der Submarke „Region der Varusschlacht“ - eine riesige Maske war ein echter Blickfang in der Messehalle - habe zur (besseren) Außenwahrnehmung der hiesigen Region erheblich beigetragen. Das belegt auch die Tatsache, das sämtliche Werbemittel auf dem Stand weggingen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Darüber hinaus aber sind insbesondere die zahlreichen Gespäche, die am Messestand mit interessierten Besuchern geführt wurden, Indiz für den gelungenen Auftritt der Varusregion.