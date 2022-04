Das Überraschende in der alttestamentlichen Geschichte ist, dass Gott gerade dem Betrüger und Flüchtling Jakob seinen Segen zuspricht. Auch Moses, der einen ägyptischen Aufseher erschlagen hatte, und Paulus, der für die blutige Christenverfolgung verantwortlich war, wurden von Gott in seinen Dienst gerufen. Und das ist die eigentliche Heilszusage: Gott segnet auch den, der es nicht verdient hat.

In seinem Vortrag am Nachmittag berichtete Gevers über seine vielfältige Arbeit mit größtenteils muslimischen Migranten. Gemäß des Sendungsauftrages Jesu '"'Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Kreaturen'"' betreibt Gevers in Leipzig ein Missionshaus. Dieses steht mit seinen Mitarbeitern den Geflüchteten, Hilfesuchenden und ausnahmslos traumatisierten Menschen bei, berichtete Gevers. Es finden regelmäßig Bibelstunden und Gottesdienste statt. Das Trennende zwischen den Kulturen und das Trennende zwischen Gott und Mensch soll überwunden werden. Dabei steht der Mensch im Vordergrund. '"'Auch wenn die Menschen illegal eingereist sind - es gibt keine illegalen Menschen, alle sind Kinder Gottes'"', betonte der Referent. Bei großer Toleranz im zwischenmenschlichen Bereich und vielfältiger Unterstützung werde Christus als wahrer Mensch und Gott, als Retter von Sünde, Tod und Teufel verkündet. Der Missionar bat die Festgemeinde um Unterstützung durch ihr Gebet.

Propst Johannes Rehr ließ das Missionsfest in einer praktischen Aktion ausklingen. Jeder konnte ein '"'Wort Gottes'"' auf Karten schreiben, die dann an Luftballons gebunden und in die Welt gesandt wurden.