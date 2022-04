Andrea Schlüter, Ruth Franke, Brigitte Mönkediek, Marlies Deppmeier, Karin Steinke-Klingenburg und Rosemarie Schneller haben sich mit der hinter der biblischen Geschichte stehenden Parabel aus Matthäus, Kapitel 25, Verse 1–13, auseinandergesetzt.

In ihrer Interpretation stellten sie einen Bezug zur Gegenwart her und verlangen Barmherzig- und Gerechtigkeit sowohl für die Jungfrauen, die in der Geschichte außen vor bleiben, als auch für die Menschen heutzutage, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. „Wer legt die Kriterien fest, was in unserer Gesellschaft wie bewertet wird“, wurde gefragt. „Nicht die Reichen mit den besten Plätzen zu bedenken, sondern dem Vorbild Jesu zu folgen und gerade denen, die am Rand und am unteren Ende der Leiter stehen, besonders achtsam zu begegnen wäre barmherzig und gerecht“, so die Gruppe.