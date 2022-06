Das stetige Wachstum der Melos GmbH hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Entgegen der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage wächst das Traditionsunternehmen weiter, und zu den 150 Mitarbeitern am Standort Melle werden auch im Jahr 2010 weitere hinzukommen: „Insbesondere in den Bereichen Logistik, Betriebstechnik und Produktion herrscht bei uns Bedarf an qualifiziertem Personal“, so Siekmann. Der Standort in Melle sei wegen seiner Anlagen, seines Organisationsgrades und seiner Mitarbeiter so effizient, dass er sich im internationalen Wettbewerb auch gegenüber Osteuropa durchsetze. „Und das, obwohl wir hier viermal so teuer sind wie ein polnischer Arbeitsplatz.“ Deswegen habe das Unternehmen seit 2006 Arbeit von Niederlassungen in England und Polen zurück nach Melle verlagert. Das Ganze geschehe unter Kostenoptimierung und Sparwillen, um die bisherige Investitionspolitik fortsetzen zu können. „Wir gehen also mit einer soliden Basis weiter nach vorne“, betonte Siekmann. Durch Projekte von internationaler Tragweite hat Melos zuletzt besondere Erfolge realisieren. So finden sich Granulate aus Melle beispielsweise bei einem Großprojekt in den Arabischen Emiraten und dem „blauen Wunder“, der Weltrekordbahn im Berliner Olympiastadion. Ein gutes Beispiel für die Innovationskraft des Unternehmens findet sich in der Solarindustrie. Zusammen mit einem weltweit führenden Kabelhersteller wurden neuartige Kunststoffmischungen für Solar- und Fotovoltaikkabel entwickelt, die bereits heute in der Solarindustrie zum Einsatz kommen.

Auch in der umsatzstärksten Sparte Granulate für Sport- und Freizeitbeläge ist Melos vorne dabei. Der hohe Entwicklungsstand zeigt sich zum Beispiel beim Kunstrasen, der immer häufiger dem Naturrasen vorgezogen wird.