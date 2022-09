Die noch fällige Wahl von Bürgermeisterkandidat Wilhelm Hunting während der Delegiertenversammlung, die am Freitag, 15. Juni, auch die SPD-Stadtratslisten verabschiedet, gilt als ausgemachte Sache. Huntings Nominierung vorausgegenagen war ein längerer Diskussions- und Findungsprozess unter Beteiligung der Ortsvereine.

Mit Freude und Genugtuung Hartmut Wippermann, der sich bei der Kommunalwahl am 9. September um das Amt des Ortsbürgermeisters Melle-Mitte als Nachfolger seines Parteifreundes Hans Harms bewirbt, das einmütige Ergebnis des Gesamtvorstandes zur Kenntnis. Der SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende hatte im Vorfeld erklärt: "Unser Bürgermeisterkandidat muss ein Meller Junge sein!"

Die so genannte Grönegauer Lösung bei der Bürgermeister-Kandidatenkür war für die SPD eine ausgemachte Sache. Eine externe Lösung war für die Partei, die im Stadtrat die zweitstärkste Fraktion stellt, nie eine Frage, betonen Knittel, Wippermann und Hunting. Doris Knittel und Hartmut Wippermann sagten Wilhelm Hunting die volle Unterstützung von Partei und Fraktion im Wahlkampf zu.

Wilhelm Hunting (48), gebürtig aus Buer-Sehlingdorf, verfügt über eine langjährige und umfassende kommunalpolitische Erfahrung. 1972 ist er in die SPD eingetreten. Von 1978 bis 1998 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Buer, seit 1997 steht er an der Spitze des SPD-Stadtverbandes Melle. Seit 1976 gehört Wilhelm Hunting dem Ortsrat Buer an. Er ist seit 1981 mit Unterbrechung (1991 bis 1996) stellvertretender Bueraner Ortsbürgermeister, gehört dem Meller Stadtrat seit 1986 an, war von 1991 bis 1996 Vorsitzender des Jugend- und Sportausschusses, außerdem mehrere Jahre finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Stadtrat. Zu seinen kommunalpolitischen Schwerpunkten gehören die Finanz- und die Jugend- und Sportpolitik.

Bereits Ende Januar hat die SPD auf Stadtebene die Leitlinien ihrer Kommunalpolitik in den kommenden fünf Jahren bis 2006 erarbeitet und festgelegt. Diese spiegeln sich im Wahlprogramm wider.

Im Falle einer Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister will Wilhelm Hunting die Mitwirkungsmöglichkeiten der Kommunalpolitiker im Stadtrat und in den Ortsräten und auch der Bürger an den zu treffenden Entscheidungen stärken. Der Abstand zwischen den Bürgern und der jetzigen Stadtspitze (Bürgermeister Josef Stock, Erster Stadtrat Dr. Reinhold Kassing) ist nach Auffassung der SPD zu weit. Die Kompetenz der Politik insgesamt und speziell der Ortsbürgermeister müsse wieder stärker eingebunden werden.

Erklärtes Wahlziel der SPD neben der Übernahme des Bürgermeisteramtes ist die Verantwortung in einem weiteren Stadtteil. Zurzeit stellten die Sozialdemokraten fünf der acht Ortsbürgermeister: Hans Harms in Melle-Mitte, Walter Uffmann in Bruchmühlen, Werner Weßler in Buer, Peter Bungard in Oldendorf und Volker-Theo Eggeling in Neuenkirchen.

"Wir müssen Angebote für junge Leute machen", steckt Wilhelm Hunting inhaltliche Ziele seiner Partei für die nächste Legislaturperiode ab. Das gelte für die Stadtteile, insbesondere aber für Melle-Mitte als Zentrum des Grönegaues. Es dürfe nicht zu einer Verödung der Ortskerne kommen. Leer stehende Gebäude müssen einer neuen Nutzung zugeführt werden, so beispielsweise bislang gewerblich genutzte Räume.

Ein Hallenbad steht an oberster Stelle der SPD-Vorhaben in allernächster Zeit. Auch eine Tennishalle fehle im Grönegau. Hunting und seine Parteifreunde können sich vorstellen, dass sich private Investoren an beiden Maßnahmen beteiligen.

Junge Menschen verfügen über eine enorme Kaufkraft. Diese durch attraktive Freizeitangebote an die Stadt Melle zu binden, darin sehen die Sozialdemokraten eine wichtige Zukunftsaufgabe. Das gelte auch für qualifizierte Wohnangebote in attraktiven innerörtlichen Lagen, beschreibt Hunting abschließend eine weitere Zielvorstellung.