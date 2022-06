Was auf den ersten Blick nach einem eher lockeren Alltag klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen alsVollzeit-Job: „Ich bin 300 Tage im Jahr unterwegs“, erzählt Thürnau. Denn als selbstständiger Entertainer arbeitet er nicht nur in den Hörfunk- und Fernsehstudios des NDR, sondern tingelt auch mit den Stars der Schlagerbranche durch nord- und ostdeutsche Stadthallen. Oder sorgt schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff für die Unterhaltung der Urlauber.Thürnaus Weg in die Showbranche begann als klassische Journalistenlaufbahn: Erst Redakteur bei der Schülerzeitung, dann Mitarbeiter bei einem Anzeigenblättchen. Wenig später jettete er schon als Reporter durch die ganze Welt, um für Illustrierte Stars zu interviewen („von Udo Jürgens bis Frank Sinatra“) und Reiseberichte zu schreiben.