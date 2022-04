Mit weniger Leuten, die weniger verdienen, mehr leisten - so sei die Lage in seinem Verantwortungsbereich, sagte Direktor Gerfried Große Extermöring. '"'Die Mitarbeiter haben mehr Verantwortung übernommen. Dadurch blieb die Motivation erhalten, und die Aufgaben wurden geschafft'"', erklärte der Amtsgerichtsdirektor. In den vergangenen drei Jahren stieg auch die Zahl der Strafverfahren von 3679 über 4003 auf 4241 an. Die Verfahrensdauer blieb dagegen stabil bei etwa viereinhalb Monaten.