Wie Verwaltungschef Hermann Tebben in seinen Vorbemerkungen erklärte, ist es möglich, dem Vermögenshaushalt über die Pflichtgrenze von 44 000 Euro hinaus eine zusätzliche Investitionsrate in Höhe von 60700 Euro zuzuführen. '"'Der Ausgleich im Verwaltungshaushalt ist durch höhere Einnahmen sowohl bei der Gewerbesteuer als auch beim Anteil an der Einkommensteuer bedingt'"', so Tebben.