Ein heikler Einsatz für den Leedener Löschzug, auch weil es erst kürzlich tatsächlich einen Brand auf dem Gelände gab (wir berichteten). Noch bevor der Löschzug sich seiner eigentlichen Übung widmen konnten, musste er erst mal zum Ort des Geschehens kommen. Und das kann – gerade beim Truma-Campingplatz – ganz schön eng werden. Parkende Autos am Rand der Grafenstraße lassen oft nur einen schmalen Weg. Obendrein galten gestern auch noch verschärfte Bedingungen: Ein Flohmarkt auf dem Platz lockte das Publikum, so dass sich etwa 2500 Menschen zum Einsatzzeitpunkt auf dem Gelände befanden. Doch die Löschfahrzeuge konnten passieren.

Jede Sekunde zählte, denn mindestens ein Menschenleben stand auf dem Spiel. Immerhin befand sich in dem brennenden Wohnwagen eine Person. Nur wenige Atemzüge von Brandrauch – Kohlenmonoxyd – reichten aus, um zu ersticken, erläuterte Wieland Fortmeyer, Pressewart und stellvertretender Zugführer Leeden, die Situation.

Aber dieser eine brennende Campingwagen hätte auch noch viel mehr Opfer fordern können. Da diese Gefährte häufig mit Gasflaschen ausgerüstet seien, bestehe zusätzlich Explosionsgefahr, so Fortmeyer, „der Brand kann sich wie in einer Kettenreaktion ausbreiten.“ Eine weitere Gefahr, die in der Luft lag: Atemgifte, freigesetzt durch das Verbrennen von Kunststoff. Die Feuerwehrleute legten also ihre Atemschutzgeräte an, wollten zur Tat schreiten, aber Schaulustige hielten sie auf. „Wir müssen die Leute vor sich selbst und unsere Einsatzkräfte vor den Leuten schützen“, erläuterte Fortmeyer.

Nachdem all das geschafft war, konnten die Feuerwehrleute um 11.12 Uhr vermelden: „Feuer aus.“ So kann ein Einsatz aussehen, wenn alles – trotz Hindernissen – perfekt abläuft. Auch deshalb war das Publikum nicht unwillkommen. „Aber im Ernstfall halten wir mit dem Schlauch drauf“, meinte Löschzugführer Hartmut Wiggemann.