Vermischtes Medizinische Revolution 23.07.2002, 22:00 Uhr

In einer Welt, in der Autopiloten das Fliegen übernehmen und Klone gezüchtet werden könnten, wundert einen nicht mehr allzu viel. Eben auch nicht, wenn ein Mensch mit einem Titanherz herumläuft. Wirklich nicht? Filmemacher Oliver Pässler beweist das Gegenteil und lässt uns in der Tat staunen mit seiner kurzen aber knackigen Reportage über eine Weltneuheit in der Medizin, die zudem in Deutschland entwickelt wurde.