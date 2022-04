«Wir rechnen für 2010 mit stabilen Preisen», sagte der Finanzvorstand des Unternehmens, Christian Eigen, am Mittwoch zur Bilanzvorlage in Essen. Hintergrund sei der wieder angestiegene Dollar-Kurs. Im vergangenen Jahr seien die Preise für Produkte wie Notebooks, Desktop-PCs, LCD-TVs oder mobile Navigationsgeräte in Deutschland noch um zehn bis 15 Prozent zurückgegangen.