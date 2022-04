Der AOK-Bundesverband begrüßte die Preisabschläge. Sein Sprecher Udo Barske erklärte sie mit dem seit 1. Mai geltenden Arzneimittel-Wirtschaftlichkeitsgesetz. Es lässt die Zuzahlungspflicht für besonders preisgünstige Medikamente entfallen. 79 solcher Medikamente seien bisher identifiziert worden, sagte Barske: '"'Jetzt entsteht Wettbewerbsdruck für andere Pharmafirmen, dass sie auch in diesen Bereich kommen.'"'

In der Tat haben die Absichten von Novartis schon Kreise gezogen: Der zweitgrößte Anbieter auf dem Generikamarkt, Ratiopharm aus Ulm, hat Preissenkungen zum 15. Juni angekündigt. Und Stada aus dem hessischen Bad Vilbel wird wohl ebenfalls nachziehen. Die Börse vermutet das und hat die Stada-Aktie am Mittwoch kräftig fallen lassen. Bei Merck in Darmstadt hieß es, das Angebot sei schon so preiswert, dass weitere Nachlässe nicht nötig seien.