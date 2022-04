'"'Strafe muss sein.'"' Unter dieses Motto stellten die Organisatoren der Aktionswoche das Gespräch. Dabei zeigte sich: Für Jugendliche bis 18 Jahre kann die Forderung nach einer angemessenen Strafe maximal zehn Jahre Gefängnis bedeuten. Der Gedanke an Rache ist dem Rechtssystem dabei fremd, wie Referentin Barbara Havliza betonte. Vielmehr ziele die Jugendstrafe einerseits darauf ab, mit erzieherischen Mitteln wie Therapien oder Antiaggressionstraining auf die jungen Straftäter einzuwirken. Gleichzeitig bietet sich ihnen die Möglichkeit, einen Schulabschluss - bis zum Abitur - nachzumachen und eine Ausbildung zu absolvieren. '"'Beides ist die Voraussetzung für ein geordnetes Leben'"', betonte die Referentin.

Damit kann der unfreiwillige Aufenthalt im Jugendgefängnis - die größten Einrichtungen Niedersachsens stehen in Hameln, Vechta und Göttingen - sogar zu einer zweiten Chance werden. Doch vor die Urteilsverkündung sind meist mehrere Verhandlungstage gesetzt. Ihnen wohnen bei der Jugendkammer neben dem Vorsitzenden Richter zwei hauptamtliche Richter sowie zwei ehrenamtliche Schöffen bei. '"'Zum Schöffen kann jeder berufen werden, der mindestens 21 Jahre alt ist und eine abgeschlossene Berufsausbildung hat'"', berichtete die Referentin. Voraussetzung ist ein entsprechender Vorschlag - etwa durch die Kommune oder einen der Wohlfahrtsverbände.

Die Tätigkeit als Schöffe ist eine hoheitliche Aufgabe, die in der Regel nicht abgelehnt werden kann. In den Verhandlungen widmen sich die Schöffen mit den hauptamtlichen Richtern der Suche nach der Wahrheit.

Dabei gilt in der Jugendkammer wie in allen Gerichtssälen der Leitsatz: '"'Im Zweifel für den Angeklagten.'"' Die Jugendkammer selbst widmet sich ausschließlich schweren Delikten sowie dem Kindesmissbrauch und (versuchten) Tötungsdelikten. Insbesondere für die ehrenamtlichen Schöffen können diese Verhandlungen eine hohe psychische Belastung mit sich bringen. Barbara Havliza, heute Direktorin des Amtsgerichts Bersenbrück, regte deshalb an, den Schöffen nach der Urteilsverkündung eine seelsorgerliche oder psychologische Betreuung zu ermöglichen.

In der BBS runden Ausstellungen, Beratungsgespräche, Pausenaktionen und Mitmachangebote die Diskussionen im Rahmen der Aktionswoche ab. Der Dank der Organisatoren gilt deshalb allen Mitarbeiten aus dem kirchlichen und außerkirchlichen Bereich, die sich in dieser Woche für '"'Penne und Dom'"' engagieren.