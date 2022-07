Für Wilfried Urbschat, den Leiter des Chores, ist es wichtig, sich in der Auswahl der einzustudierenden Stücke nicht zu verzetteln. '"'Wir haben eine begrenzte Übungszeit und können nicht alles Mögliche einüben'"', so der Dirigent. Für ihn ist es bedeutsam, dass eine maximale gesangliche Qualität erreicht wird. So wird er sich in Abstimmung mit dem Notengremium des Chores im nächsten Jahr schwerpunktmäßig mit zwei bis drei Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart beschäftigen, dessen Geburtstag sich im Jahre 2006 zum 250. Male jährt. Geplant ist eine Abendmusik mit Werken dieses Meisters.

Kriemhilde Schnieder bedankte sich als Vorsitzende bei den Mitgliedern für ihre Treue und Liebe zum Chor. Sie bezeichnete das Singen in der Kirche als einen wesentlichen Bestandteil des Gottesdienstes und die Kirchenmusik ein Forum der Verkündigung. So sei auch der Einsatz in der Christnacht zu verstehen, in der manche auch lieber zu Hause bei der Familie bleiben würden. Schnieder überreichte dem Chorleiter als Dank für seine Geduld und sein fachliches Können eine Rose. Dank galt aber auch der scheidenden zweiten Vorsitzenden des Chores, Helga Meyer. Sie wollte bei den Wahlen nicht mehr kandidieren, da sie andere Tätigkeiten im Kirchenvorstand übernommen hat. Aus diesem Grund stellte sie ihr Amt zur Verfügung. An ihrer Stelle wurde Beate Schrul gewählt.

Alle anderen Vorstandsmitglieder verlängerten durch Wiederwahl ihre Amtszeit. Dem Vorstand gehören jetzt an: Wilfried Urbschat als Chorleiter, Kriemhilde Schnieder als Vorsitzende und Beate Schrul als zweite Vorsitzende. Die Kasse führt Ursula Bragulla und das Protokoll Karin Köster. Insgesamt wurde der alte Vorstand einstimmig entlastet.

Kriemhilde Schnieder dankte vier Chormitgliedern mit einem Präsent. Gerda Hüffmeyer gehört 40 Jahre dem Chor an. Lisa Ellermann, Erna Wamhof und Ernst Ellermann sind 25 Jahre dabei. Freude gab es auch über ein neues Chormitglied: Elisabeth Veldbour singt jetzt im Sopran. Insgesamt sind die weiblichen Stimmen ausgeglichen. Bei den männlichen Stimmen fehlen aber noch einige Sänger, so der Chorleiter. Deshalb solle die Werbung von Männern, die aktiv mitsingen können und wollen, verstärkt werden.