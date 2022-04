Als Sprecherin des zuständigen SPD-Arbeitskreises wies Landtagsabgeordnete Karin Stief-Kreihe auf die Vergreisung ganzer Landstriche in Niedersachsen wie Lüchow-Dannenberg hin. '"'Wir müssen gerade für ältere Menschen eine Grundversorgung sicherstellen.'"' Eine Lösung sieht die SPD in so genannten '"'Markttreffs'"', die bestimmte Aufgaben im Banken- und Postwesen bündeln und wahrnehmen. Diese Angebote könnten in Rathäusern bzw. Gemeindebüros angesiedelt werden. Aber auch bei Schulen und Krankenhäusern seien zukunftsträchtige Lösungsvorschläge vonnöten. Die Denkmodelle reichen von längeren gemeinsamen Schulzeiten bis hin zu '"'jahrgangsübergreifendem Unterricht an Grundschulen'"'. Zugleich müssten jedoch Arbeitsplätze auf dem Land vorgehalten werden. '"'Wir müssen den Mittelstand wieder stärker fördern'"', so die Landtagsabgeordneten Klaus Fleer und Claus Johannßen.