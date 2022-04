Mark Ruffalo bewegt sich auf den Spuren des verstorbenen amerikanischen Jazz-Pianisten Joe Albany. FOTO: Archiv Vermischtes Mark Ruffalo in «Low Down» als Jazz-Pianist 16.03.2011, 10:20 Uhr

Mark Ruffalo, der zuletzt in dem Oscar-nominierten Familienfilm «The Kids Are All Right» zu sehen war, wird den verstorbenen amerikanischen Jazz-Pianisten Joe Albany spielen.