Mann verletzt: Fuß gerät in Förderschnecke 10.03.2010, 16:54 Uhr

Fuß gerät in Förderschnecke: Bei einem Arbeitsunfall hat sich ein Mann am Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Westhoyeler Straße in Döhren (Melle) verletzt.