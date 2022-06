Dabei hatte der Abend noch ganz friedlich begonnen. Christiane Balks vom Amt für Grün und Umwelt zeigte Ortsratsmitgliedern und interessierten Bürgern an der Sutthauser Mühle die ersten Ergebnisse der Düte-Renaturierung und stellte später das Konzept für eine naturnahe Umgestaltung des Harderbachs vor.

Einigkeit herrschte auch beim Thema Sporthalle: Bei Enthaltung von Ulrich Hus (SPD) forderte der Ortsrat die Verwaltung dazu auf, angesichts des Ratsbeschlusses vom Mai nunmehr „umgehend“ mit den Planungen für die Halle zu beginnen.

Ausbau der Hermann-Ehlers-Straße - bei diesem Dauerbrennerthema begannen dann die Wogen hochzuschlagen. So geriet Karola Westendorf in den Mittelpunkt. Stein des Anstoßes: Ein Brief des Elternrats der Grundschule an den Ortsbürgermeister. Darin sprechen sich die Eltern für eine Ampelanlage an der Hermann-Ehlers-Straße aus und werfen dem Rat Manipulation vor: Ein Gutachten, das nach ihrer Lesart die Gefährlichkeit eines Kreisverkehrs für Kinder unterstreicht, sei der Öffentlichkeit bewusst unterschlagen worden.

Klimm machte kein Hehl daraus, wem er das Zustandekommen dieser „ungeheuerlichen Anschuldigungen“ zurechnet: Kreisel-Gegnerin Karola Westendorf. Die verlas daraufhin mit wütendem Timbre eine Stellungnahme, in der sie sich „als Mutter und Radfahrerin“ gegen den Kreisverkehr aussprach und „diskriminierende Angriffe gegen meine Person“ beklagte.

Nun entlud sich der Zorn der übrigen Ratsmitglieder. Das erwähnte Gutachten und weitere Expertenmeinungen seien es doch gerade gewesen, die in jahrelangen öffentlichen Diskussionen zur derzeit angestrebten Lösung eines einspurigen Kreisverkehrs geführt hätten. „Wir spinnen doch nicht“, erregte sich Annette Harding, und Wolfgang Klimm attestierte der Grünen „Halbwissen“: „Wer uns mangelnde Information vorwirft, hat die zahlreichen Informationsangebote der letzten Jahre ganz offenbar nicht genutzt.“