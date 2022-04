Wir hatten nicht den Vorsatz, es jetzt ganz anders zu machen. Charlotte Lindholm kommt mit jedem Film an einen anderen Ort und wird mit anderen Lebensumständen konfrontiert. Bei unserer Geschichte bedeutet das: Charlotte stößt auf überforderte Menschen, die es nicht bewusst auf ein Verbrechen angelegt haben. Das sind Menschen, wie man ihnen in der Fußgängerzone begegnen könnte. Die Bilder und Situationen sollen realistisch wirken, nicht wie in einem märchenhaften Thriller.

Waren Sie auch schon an der Drehbuchentwicklung beteiligt?

Es gab bereits eine Drehbuchfassung, als ich dazukam, und die wurde noch einmal stark überarbeitet. Die Schwangerschaft Charlottes wurde dazuerfunden, auch in der Kriminalhandlung mussten Szenen verändert werden. Eine typische Besprechung muss man sich so vorstellen, dass neben den beiden Autoren die Producerin Frau Blumenberg, Frau Furtwängler und ich am Tisch sitzen. Jeder gibt sich alle erdenkliche Mühe, die Schwächen des Drehbuches auszubessern, aber die eigentliche Schreibarbeit bleibt natürlich immer an den Autoren hängen. Sie müssen die vielen Ideen zu einem Ganzen formen. Manchmal ist das ziemlich schwierig.

Welchen Reiz hat es für Sie - als Professor in München -, in einer Stadt, die man von München aus als Provinz empfinden muss, einen '"'Tatort'"' zu drehen?

Das macht großen Spaß. Deutschland ist ja nicht nur Berlin, München oder Hamburg. Deutschland besteht aus vielen mittelgroßen Städten und auch aus sehr viel Provinz. Manche Dinge kann man dort besser erzählen als in einer Großstadt, vor allem weil man nicht gleich bekannte Klischees bedient. Klischees wie: '"'In Frankfurt sind die Bankgebäude besonders hoch'"' oder '"'In Berlin-Kreuzberg geht es rau zu'"'. Man kann ein bisschen offener und freier denken. Das hat einen großen Reiz. Außerdem war es für mich nicht das erste Mal, dass ich in Osnabrück war.