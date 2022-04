Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Manche Formulierungen piken nicht" 23.02.2007, 23:00 Uhr

Was ist sozial? Über diese Frage lässt sich trefflich diskutieren. Natürlich auch kontrovers, so wie jetzt in einer gemeinsamen Veranstaltung der Sozialdemokraten aus der Stadt und aus dem Landkreis in der Gaststätte Rahenkamp.