Es ist zu sehen, wie sich Deutsche und Franzosen umarmen und freundliche Worte austauschen. An anderer Stelle bleibt der Blick an einem Plakat hängen, das die Aufschrift „Auf Wiedersehen. Gute Reise!“ trägt. Bürgermeister Djoudé Merabet verabschiedet sich von jedem Besucher persönlich.

Weitere Möglichkeiten, die engen Beziehungen zu pflegen, ergaben sich am Samstag beim Besuch der nahe gelegenen Großstadt Rouen mit ihrer beeindruckenden gotischen Kathedrale und der historischen Altstadt, deren Highlight die Fachwerkarchitektur ist. Am Abend wohnten die emsländischen Gäste der Eröffnung der Zirkustheatersaison bei, die sich als großes Spektakel herausstellte.

Es fließen sogar Tränen. Vor allem bei Véronique Camia. Die 50-jährige Lehrerin ist Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, und sie war es, die die Lingener im beeindruckenden „salle des fetes“ des Rathauses am Freitagabend mit herzlichen und warmen Worten begrüßt hatte. „Wir wollen, dass Sie hier in Elbeuf sur Seine ein schönes Wochenende verbringen. Es geht darum, Freundschaft und Brüderlichkeit, aufleben zu lassen.“

„Insgesamt war dieser Besuch Völkerverständigung pur“, zeigte sich Bayer begeistert über den Austausch mit den französischen Freunden. „Das Leben in den Gastfamilien, diese Nähe sowie die Gastfreundschaft, genau das ist es, was eine lebendige Städtepartnerschaft ausmacht. Ein Hotelaufenthalt kann das nicht bieten“, machte die 46-Jährige deutlich.

Beinahe nebenbei ergaben sich außerdem durch die engen Kontakte, die schon in Lingen geknüpft wurden, tolle Zukunftsperspektiven für junge Menschen, die von den Möglichkeiten der Partnerschaft profitieren. So konnte beispielsweise die Lehramtsstudentin Johanna Tihen aus Bawinkel wichtige Gespräche über ein Praktikum führen, das sie demnächst in Elbeuf sur Seine absolvieren möchte. „Ich möchte gerne weitere sprachliche Erfahrung sammeln. Ein Praktikum in Frankreich bietet mir eine sehr gute Gelegenheit dazu.“

Dass Jung wie Alt von der Partnerschaft profitieren, zeigt sich schon allein an der Altersstruktur der Lingener. Der jüngste Teilnehmer war 19, der älteste 75.