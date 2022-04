Auch das Einbringen von Sand in Acrylfarbe nutzte Malyska als Technik bei seinem neuen Werk. Den einzig tauglichen Sand für diese Technik, fügte er einschränkend hinzu, besorge er sich von einem Kinderspielplatz in Ibbenbüren.

Das, was Klaus Malyska auf die Leinwand bringt, ist gewöhnungsbedürftig. Der Meister der Linie und des abstrakten Materialbildes zieht aber mit Detailreichtum und perfekter Harmonie der Farben auch den Laien in seinen Bann. Bildtitel wie '"'mit Respekt'"', '"'Weiß auf weiß auf weiß oder '"'Bitterfeld'"' fordern die Fantasie des Betrachter beschäftigen ihn und erzählen eine Botschaft.

Die Idee zu einem Bild, erzählt Malyska, habe er schon vor Beginn der Arbeiten im Kopf. Bis allerdings das Motiv vollendet ist, wird immer wieder an Feinheiten gefeilt.

Da kommt es vor, so Malyska, dass er mehrere Wochen mit einem Motiv schwanger gehe. Auf der anderen Seite aber gebe es auch Bilder, die in einer Stunde entstanden seien. Nicht zuletzt die in seinen Bildern verarbeiteten Spannungen zeichnen seine Werke aus, die im Juni auch bei einer Ausstellung in Wien zu sehen sind. Für Schulklassen ist Malyska bereit, das Museum wieder zu seinem Atelier zu machen (Tel. 05439/441).