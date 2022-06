Geistesgegenwärtig steuerte der Fahrer die Maschine aus dem Waldgebiet heraus auf ein freies Feld. Eigene Löschversuche scheiterten. Die Rauchentwicklung war so groß, dass die Rauchsäule sogar vom Flugplatz Damme aus zu sehen war. So wurde um 10.05 Uhr Alarm für die Ortsfeuerwehr Hunteburg ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand die Maschine bereits in Vollbrand. Mit zwei C-Rohren und einem Schwerschaumrohr wurde der Brand bekämpft. Zum Glück konnte zusätzlich zu dem Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug eine Wasserentnahme aus der nahe gelegenen Elze hergestellt werden. Die Feuerwehr Hunteburg war mit 18 Mann im Einsatz.