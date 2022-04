Die Sängerin inspizierte am Mittwochabend am Kolosseum in Rom ihr jüngstes Fitness-Studio. «Look total black», beschrieb die römische Tageszeitung «La Repubblica» in Englisch den Popstar, weil Madonna bis hin zu ihren offenen Handschuhen ganz in Schwarz erschienen sei. Der Zahnschmuck, den Madonna bereits seit einigen Wochen präsentiert, machten ihr Lachen strahlend.