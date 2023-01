Mit viel Schwung startete Barbara Korte-Terfehr im Juni 2008 als Leiterin des LWH. Bald wird sie die Katholisch-Soziale Akademie verlassen. Archivfoto: Ludger Jungeblut Foto: Archiv up-down up-down Vermischtes LWH: Führung verlässt das Haus 23.04.2010, 19:00 Uhr

Die Leiterin des Ludwig-Windthorst-Hauses (LWH) in Lingen-Holthausen, Barbara Korte-Terfehr, wird zum 1. August 2010 das Haus verlassen und eine Stelle in der Wirtschaft antreten. Das teilte am Freitag Nachmittag die Vorsitzende des Trägervereins, Dr. Birgit Stoßberg, mit.