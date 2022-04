Beide Vorgängersendungen im ZDF – „Das Literarische Quartett“ und „Lesen!“– habe sie sehr geschätzt, sagt Fried: „Ich hoffe aber, dass uns die Zuschauer nicht permanent vergleichen, sondern uns eine Chance geben, dieses eigene Profil zu entwickeln.“ Einen Mix aus Empfehlung und Diskussion will das Duo in dem 30-minütigen Magazin bieten – Raum für Spontaneität inklusive. Weder den Grad Streitlust noch ausschließliches Loben wollen sie sich konzeptionell vorgeben. Fünf neue Bücher, die ein gemeinsames Thema verbindet, werden vorgestellt.

In der ersten Ausgabe sind es Familiengeschichten. Zusätzlich stellt Mangold drei Werke in drei Minuten vor. Für das Literaturmagazin verlässt Fried nach elf Jahren die Radio-Bremen-Talkshow „3 nach 9“. Sie trennt sich damit aber auch von ihrem TV-Kollegen Giovanni di Lorenzo – „ein Freund aus Studientagen“. Am 14. August (22 Uhr) ist sie zum letzten Mal in der Show – diesmal selbst als Talkgast – zu sehen. Moderatorin Charlotte Roche tritt am 11. September ihre Nachfolge an. Mangold ist ihr vor dem „Vorleser“-Angebot nur zwei-, dreimal begegnet: „Wir lernen uns gerade kennen.“ Ins kalte Wasser springen die beiden Moderatoren heute jedoch nicht. Es gab bereits eine Probesendung: „Die Grundchemie stimmt, und das ist das Wichtigste.“

Wie bei „Lesen!“ wird das Duo einen Gast begrüßen, der sein Lieblingsbuch vorstellt. Di Lorenzo würde zwar als Persönlichkeit durchaus infrage kommen, sagt Fried, da er bei der „Zeit“ Mangolds Chef ist, sei dies aber kaum vorstellbar. In der heutigen Ausgabe ist Schauspieler Walter Sittler zu Gast. Zur Vorbereitung auf das Literaturmagazin liest und sichtet Fried drei bis fünf Bücher pro Woche. Eine bestimmte Lesetechnik habe sie bei diesem Pensum nicht: „Ich lese sehr schnell und nehme inhaltlich trotzdem alles auf. Vielleicht liegt das an meiner langjährigen Erfahrung, oder es ist einfach eine Begabung. Ich bin froh um diese Fähigkeit, es hilft ungemein in diesem Beruf.“

Dennoch musste sie die Entscheidung treffen, „3 nach 9“ aufzugeben, damit ihr zweiter Beruf als Buchautorin nicht unter den „Vorlesern“ leidet: „Zwei Sendungen, die intensive Vorbereitung erfordern, und eigene Bücher schreiben, das geht nicht.“

Die gebürtige Ulmerin ist seit Kindesbeinen an mit der Buchwelt eng verbunden. Aufgewachsen ist sie in einem Haushalt mit 15000 Büchern. Vater Verleger, Mutter Buchhändlerin – was wäre wohl passiert, wenn die Tochter dennoch ein Lesemuffel geworden wäre? „Meine Eltern hätten das bedauert, weil Menschen, die Bücher lieben, diese Liebe gern weitergeben möchten. Mir geht das genauso: Mir tun Menschen leid, die keinen Spaß am Lesen haben, denn ihnen entgeht so viel. Grundsätzlich haben meine Eltern immer gesagt, ich soll das tun, was mich glücklich macht.“