Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Lucie" ist unumstrittener Liebling der Camper-Kids 14.08.2003, 21:45 Uhr

Schwimmen ist eine Möglichkeit, bei sommerlicher Hitze wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Die Beine baumeln lassen, eine andere. Während Mama und Papa froh waren über ein schattiges Plätzchen in der Natur, gingen den Kindern am Ludwigsee auch bei den Rekord-Temperaturen der Unternehmungsgeist nicht verloren. Für Action sorgt nämlich in dieser Saison Animateurin Lucie.