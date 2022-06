Schulte habe unter anderem führend das Schützenheim im Lotter Sportpark mit aufgebaut, wobei er auch seine beruflichen Fähigkeiten als Elektriker einbrachte. Kottmann weiter: „Wenn der Verein ihn brauchte, war er immer da. Erwin Schulte war einer, der immer alles gegeben hat, was er geben konnte. Sein Tod ist für uns ein großer Verlust.“

Schulte hatte sich zudem als betroffener Anlieger führend in der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung der Spedition Koch an der Bahnhofstraße in Lotte engagiert. Er galt als aktives Mitglied der Alt-Lotter Bürgerschaft.

Die Lotter Schützen treffen sich am morgigen Freitag um 13.45 Uhr am Haus Hehwerth, um gemeinsam an der Beerdigung von Erwin Schulte teilzunehmen. Die Trauerfeier findet in der evangelischen Kirche statt.