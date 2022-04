Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Lohn für ORV-Achter: Im Glanz die Großen der Welt 21.09.2009, 22:00 Uhr

Dritter im Liga-Finale in Krefeld, Dritter in der Abschlusstabelle. Die erste Saison in der neuen Achter-Bundesliga bestritt das Paradeboot des Osnabrücker Ruder-Vereins (ORV) überaus erfolgreich. Entsprechend hat sich die Crew um Schlagmann Lutz Ackermann das Bonbon verdient, mit den Besten der Welt vom 2. bis 4. Oktober starten zu dürfen.