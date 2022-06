Dass sich sein und das Engagement vieler gelohnt hat, wird sich erstmals bei der offiziellen, fulminanten Eröffnung des Jubiläumsjahres am 9. Januar in der Artland-Arena zeigen. Und natürlich bei den vielen folgenden Veranstaltungen, die „Brücken bauen“, so das Motto des Festjahres. Brücken zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Jung und Alt, zwischen den Quakenbrückern und ihren Gästen, die die voraussichtlich rund 70 Veranstaltungen besuchen dürften. Letztere beruhen auf Ideen, insgesamt 300 an der Zahl, die Bürger zu dem Jubiläum entwickelt hatten. „Es waren so viele gute Vorschläge, dass wir sozusagen schon gezwungen waren, ein ganzes Jubiläumsjahr zu gestalten“, freut sich Peter Hohnhorst, der mit Leib und Seele bei der Sache ist und wohl ebenso viel Spaß an wie Arbeit mit der Vorbereitung des Stadtgeburtstages hat.

Worauf freut er sich am meisten? Unter anderem „auf die Eröffnung der Ausstellung „Geschichte der Quakenbrücker Kaufmannsfamilie Schröder“ am 7. Mai, zu der auch Angehörige der Familie Schröder, heute „Schroder“, aus England erwartet werden. „Hier“, so Hohnhorst, „wird Quakenbrücker Geschichte wieder lebendig.“