Trotzdem sind sich alle Politiker einig: '"'Unsere Feuerwehr leistet eine verantwortungsvolle Arbeit, daher müssen wir sie gut ausstatten'"', so der Tenor in der jüngsten Sitzung des Feuerwehrausschusses. Daher bestreitet niemand, dass die Feuerwehr dringend Ersatz für ihr Tanklöschfahrzeug braucht. '"'Es hilft nichts, wenn wir motivierte Feuerwehrleute haben, und ihr Fahrzeug bleibt an jeder Ecke stehen'"', sagte Thomas Schöne (CDU).

Die Zeit für einen Neukauf, so Gemeindebrandmeister Franz Wesler, sei günstig. In diesem Jahr öffnet in Hannover eine Brandschutzausstellung ihre Pforten, die nur alle fünf Jahre stattfindet. '"'Daher ließe sich eventuell ein Vorführfahrzeug günstig erwerben.'"'

Die Gemeinde wird mit einer Kaufsumme um die 150000 Euro rechnen müssen. Woher soll sie dieses Geld nehmen? Darüber sollen sich die Experten der Verwaltung jetzt Gedanken machen. Das beschloss der Ausschuss einstimmig.

Das bisherige Tanklöschfahrzeug stammt aus dem Jahr 1972. Folglich werden Reparaturen immer häufiger und immer teurer. '"'Vor allem die Ersatzteile für die Pumpe sind schlecht zu bekommen und sehr teuer.'"' Jüngst sei an der Pumpe ein Schieber defekt gewesen. Die Kosten für die Reparatur hätten bei 3000 Euro gelegen, berichtet Franz Wesler. Zudem sei das Fahrzeug nur mit einer Einkreis-Bremsanlage ausgerüstet, die ab und an während der Fahrt ausfalle. '"'Für alle Insassen besteht große Unfallgefahr.'"'

Auch die modernsten Fahrzeuge nützen nichts, wenn sie niemand fahren kann. Weil immer weniger Feuerwehrkameraden den erforderlichen Führerschein der Klasse C haben, müssen sie ihn machen. Das kostet Geld, um die 2000 Euro pro Führerschein. Die Gemeinde wird sich an diesen Kosten beteiligen, und zwar mit höchstens 1000 Euro pro Führerschein. In diesem Jahr stellt sie den Feuerwehren in Glandorf und Schwege für diesen Zweck 2000 Euro zur Verfügung. Auch die Löschwasserversorgung soll verbessert werden. Dafür sind Löschbrunnen nötig. Um die anzulegen, werden im Haushalt 8000 Euro bereitgestellt.