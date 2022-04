„Sich nicht mit ein paar Takten zufriedengeben“ – aus diesem Stichwort heraus sei auch die Idee entstanden, einmal das Markusevangelium zu lesen, erklären die Organisatoren. Mitarbeiterinnen der katholischen Pfarreiengemeinschaft Fürstenau, Berge, Schwagstorf, Grafeld und Hollenstede werden nun also unter der Federführung von Gemeindereferentin Ute von der Wellen und in Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Fürstenau das Markusevangelium im Rahmen einer „Liturgischen Nacht“ am 21. November in der Zeit von 20 bis 24 Uhr in der neu gestalteten Grafelder Kirche lesen. Es ist übrigens das Älteste unter den Evangelien der Bibel.