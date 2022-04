Für den Außenstehenden ist die Ecke Linner Landstraße/Niederberger Mark nur eine Kreuzung. Für die Linner ist es der Dorfplatz: ein Ort der Begegnung. Und damit die Treffen der Dorfgemeinschaft den passenden Rahmen bekommen, soll noch in diesem Jahr Geld und Arbeit investiert werden. Dazu wird ein Stück der südwestlich angrenzenden Wiese abgeknapst und als Dorfplatz hergerichtet.

Das Konzept hat ein Arbeitskreis „Dorferneuerung Ellerbeck/Linne“ erarbeitet. Die Pläne zeichnete Astrid Vieth von der Wallenhorster Firma „Ingenieurplanung“. Umgesetzt wird nun eine abgespeckte Version früherer Überlegungen. „Wir sind auf die Bedenken und Wünsche der Anwohner eingegangen“, sagte dazu der Linner Ortsvorsteher Dirk Westrup gestern bei einem Ortstermin. Eine Sorge: Bei einer Aufwertung des Dorfplatzes würden die Anrainer zur Kasse gebeten. Das ist nun endgültig vom Tisch.

Auf dem neuen Platz soll der Glockenturm einen angemessenen Standort bekommen. Überdies ist ein etwa 20 Quadratmeter großes Wetterdach vorgesehen, das Schutz gegen Wind und Regen bietet. Außerdem sollen mehrere Bänke aufgestellt werden.

Die Glocke hat für die Linner eine besondere Bewandtnis, wie Ingrid Goertz betonte. Geläutet werde zu Beerdigungen, aber auch zu Weihnachten und zu Silvester. Heinz Lötter, der ebenfalls zum Arbeitskreis gehört, sortierte das aktuelle Projekt in die Lokalgeschichte ein. Mit der Gebietsreform gingen 1972 die 13 Ortschaften in die Gemeinde Bissendorf auf. Der Erhalt der ländlichen Dorfgemeinschaften sei aber auch heute noch sehr wichtig, betonte Lötter. „Obwohl wir uns ja alle in der Gemeinde Bissendorf wohlfühlen.“ Das hörte Bürgermeister Guido Halfter natürlich gern, der insbesondere das Engagement des Arbeitskreises lobte und auf den Einsatz der Linner verwies. Denn gefördert wird das 24000-Euro-Projekt vom Amt für Agrarentwicklung mit Geldern von Bund, Land und EU über das Dorferneuerungsprogramm. Außerdem kommt ein Teil aus der Gemeindekasse – die Linner werden überdies zu Arbeitseinsätzen aufgerufen.