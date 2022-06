Richterin Marsha Revel habe eigens einen Urlaubstag geopfert, um die Anhörung persönlich zu leiten. Fotografen und Kameraleute umringten Lohan am Samstagabend (Ortszeit) am Flughafen von Los Angeles bei ihrer Rückkehr vom Filmfestival in Cannes.

Die Alkoholsünderin, die eine Bewährungsstrafe verbüßt, hatte am Donnerstag einen Gerichtstermin in Los Angeles verpasst und sich damit einen Haftbefehl eingehandelt. Noch am gleichen Tag hinterlegten Lohans Mitarbeiter eine Anzahlung auf 100 000 Dollar Kaution, die Richterin Revel gefordert hatte. Damit komme Lohan bei ihrer Ankunft in den USA um eine Festnahme herum, sagte ein Polizeisprecher.

Lohan, die sich in den letzten Tagen in Cannes vergnügte, hatte ihr Fehlen bei der gerichtlichen Anhörung in Los Angeles mit dem Verschwinden ihres Reisepasses entschuldigt. Das Gericht will prüfen, ob die Schauspielerin gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hat. Revel kündigte vorab strikte Auflagen für Lohan an, etwa keinen Alkohol anzurühren, einen Überwachungsdetektor zu tragen und sich Drogentests zu unterziehen.

Drei Jahre nach einem Autounfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss droht Lohan jetzt vielleicht eine Gefängnisstrafe. Richterin Revel hatte schon im vergangenen Herbst Lohans Bewährungszeit um ein Jahr verlängert, nachdem sie bei Kursen für Süchtige unentschuldigt gefehlt hatte. Der Star könnte für 180 Tage hinter Gitter kommen.