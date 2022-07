Das sei schon seit ihrer Kindheit so. «Ich glaube, es gibt gar keine Welt ohne Monster.» Auch man selbst habe immer mit Dämonen zu kämpfen: «Lass es Leidenschaft sein oder den Kampf Gut gegen Böse», beschreibt es Collins. Das Gute daran sei, dass man sich immer damit beschäftige, was richtig und was falsch sei.

Gegen böse Kreaturen kämpft die 24-Jährige auch in ihrem neuen Film «Chroniken der Unterwelt - City of Bones», der am Donnerstag in die Kinos kommt.