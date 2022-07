«Jeder sagt, dass er aus einem bestimmt Grund hier ist. Ich suche jeden Tag nach diesem Grund», so der 27-jährige Grammy-Gewinner, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Michael Carter, Jr. heißt. Er verbringe seine Tage damit, zu lesen und auf die Briefe von Fans zu antworten, sowie seine Familie oder befreundete Rapper anzurufen, sagte der Afroamerikaner. «Das Essen hier ist nicht das was ich will, aber es ist nur mal so», sagte er. Der Rapper, der in New Orleans geboren wurde, war 2007 in Manhattan wegen unerlaubten Waffenbesitzes verhaftet worden. Er bekannte sich schuldig und wurde 2009 zu einem Jahr hinter Gittern verurteilt. Im März trat er die Strafe an, kommt aber möglicherweise bereits im November wieder frei. Zu seinen größten Hits gehört die Single «Lollipop». Sein Album «Tha Carter III» (2008) gewann einen Grammy für das beste Rap-Album.