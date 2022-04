Auch wenn von Vereinsseite die Erwartungen in die neue Saison gedämpft werden, man vielmehr von einem Aufbau- und Konsolidierungsjahr spricht, hat sich der Deutsche Meister von 1967 gerade für das einzige Niedersachsen-Derby der 3. Liga am Samstag (14 Uhr, Stadion an der Hamburger Straße) viel vorgenommen. „Wir wissen über die Stärken und Schwächen des VfL Bescheid, haben die Osnabrücker mehrfach beobachtet. Es wird kein Abtasten geben, es geht volles Brett“, kündigte Lieberknecht einen heißen Tanz an.