Patchwork; seit dem 19 Jahrhundert gibt es diese kunstvolle Technik des Nähens schon. Leicht in Vergessenheit geraten und in den fünfziger Jahren von den Amerikanern wiederentdeckt, erreichte uns auch diese Tradition bald in Deutschland. Die gebürtige Osnabrückerin Inge Bartlett, seit 1963 mit dem Australier Michael Bartlett verheiratet, erlernte das alte Handwerk jedoch vor sieben Jahren in Hahndorf in Adelaide, Australien. "Das kleine Städtchen wurde 1938 von deutschen Einwanderern gegründet", erzählte sie bei der Ausstellungseröffnung am Samstag. In einem kleinen Laden in Hahndorf entdeckte sie ihre Liebe für das Herstellen von Quilts, wie die Patchworkarbeiten auch genannt werden. Sie besuchte mehrere Kurse und stellte ihre Arbeiten zum ersten Mal 1999 in der Stadthalle in Osnabrück aus. In den ersten Jahren lieh sie sich noch die Nähmaschine des kleinen Patchworkladens in Adelaide, doch vor vier Jahren kaufte sich die Künstlerin, die das Schneidern vorher nie gelernt hatte, eine eigene Maschine. Die Stoffe, die sie für die Lagentechnik verwendet, bringt sie von ihren Reisen aus Australien mit. "Ich nehme nur das Nötigste an Kleidung mit und komme mit zwei Koffern voll bunter Stoffe zurück", erzählte sie schmunzelnd.