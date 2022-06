Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Licht ging gestern aus im Kaufhaus 14.05.2008, 22:00 Uhr

Gestern Nachmittag ging das Licht aus im Kaufhaus Böckmann in der Meller Innenstadt, und die Kunden mussten die Geschäftsräume verlassen: Bei Sanierungsarbeiten am Kaufhaus waren Stromkabel beschädigt worden, die dann aus Sicherheitsgründen vorübergehend ganz abgeschaltet werden mussten, wie eine Pressesprecherin des RWE mitteilte. Der Schaden war nach umfangreichen Umschaltarbeiten im Stromnetz offenbar geworden, die am frühen Morgen nach Stromstörungen im Netz von Gerden und Altenmelle notwendig geworden waren.