,,Die FDP muss auch in Niedersachsen wieder dritte Kraft werden", rüttelt der Vormann das Parteivolk auf. Ziel sei, bei der Gemeindewahl am 9. September die Zahl Mandate zu verdoppeln und bei der Landtagswahl 2003 erneut den Sprung ins hannoversche Parlament zu schaffen. Das sind ehrgeizige Vorgaben - bei der letzten Kommunalwahl 1996 errangen die Liberalen 800 Mandate und damit landesweit 4,3 Prozent, und die Fünf-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl 1998 war für Freien Demokraten noch zu hoch.

Erneut macht sich der Parteichef für die Förderung von Eliten ( ,,Nicht Herkunft, sondern Leistung zählen") und eine breite Werte-Debatte stark. Die Erziehung in Schulen und Familien müsse stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Es sei richtig, soziales Verhalten zu benoten, allerdings seien auch die Erwachsenen als Vorbilder gefordert: ,,Kinder gedeihen nur dann, wenn man ihnen Werte vorlebt und vorgibt", ruft Gerhardt - Beifall ist ihm gewiss.

Noch kräftigeres Klatschen und markiges ,,Jawoll" erntet Gerhardt zuvor für seine schneidigen Attacken gegen den Grünen-Minister Jürgen -Trittin. Der verwechsele Freiheit mit Frechheit - einen solchen Bundesminister brauche Deutschland nicht .Nach den Äußerungen Trittins zum Nationalstolz hält Gerhardt den Rücktritt des Grünen für überfällig: ,,Wer mit seinem Land solche Probleme hat, sollte nicht Minister bleiben müssen. In Frankreich wäre dieser Mann nicht einen Tag im Amt geblieben".

Auch der im Mai scheidende Bundesvorsitzende Wolfgang Gerhardt zeigt sich kämpferisch. Vor den Landes-Liberalen gab er am Wochenende gewissermaßen seine Abschiedsvorstellung. Mit stehenden Ovationen dankte der Parteitag dem redlichen , vielleicht zu redlichen und daher etwas spröden Hessen, der im Mai dem umtriebigen Guido Westerwelle Platz macht und bis zum Schluss Noblesse beweist: ,,Ich bin stolz auf diese Partei, es ist mir eine Ehre gewesen, sechs Jahre ihr Vorsitzender gewesen zu sein".

Dennoch ist Hirche optimistisch: ,,Wir könne es schaffen ." Die Liberalen in Hessen hätten es vorgemacht, muntert er die rund 300 Delegierten auf , die mit der Verabschiedung von Leitlinien den Wahlkampf einleiten. Auch die anziehenden Mitgliederzahlen machen den Freidemokraten Mut. Seit Januar hat es landesweit 160 Neuzugänge gegeben, damit haben derzeit rund 6100 Niedersachsen das FDP-Parteibuch.

Hirche zeigt sich alarmiert, über das Vorgehen der Bundes- und Landesregierung gegen die Maul- und Klauenseuche. Deutschland sei ganz offenkundig nicht vorbereitet. ,,Es ist doch ein Witz und Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn Bundesstraßen in die Niederlanden gesperrt werden, kleinere Straßen aber weiter passierbar bleiben." In einem Dringlichkeitsantrag spricht sich der Parteitag wenig später für eine europaweit abgestimmte, flächendeckende Schutzimpfung gegen Maul- und Klauenseuche aus. Scharf verurteilen die Freien Demokraten die ,,Untätigkeit" der Ministerin Künast. ,,Mit traditionellen Methoden wie Scheiterhaufen ist dieser Seuchenzug nicht zu stoppen", mahnt der FDP- Bundestagsabgeordnete Hans-Michael Goldmann, der von Haus aus Tiermediziner ist.

Wie es gelingen soll, zunächst die Rathäuser zu erobern, demonstrierte Am Sonntag der junge und ideenreiche Generalsekretär der Landespartei, Philipp Rösler . Er setzt auf das Internet (www.fdp-ins-rathaus.de) . ,,Grün war gestern" , ,,Wir machen müde Ämter munter" oder ,,Gute Bildung kostet" soll auf großflächigen Plakaten prangen. Per CD-Rom liefert Rösler den Kreisverbänden Wahlkampfmunition mit Witz. Das Motto : ,,Alle suchen die Mitte- Willkommen in der FDP"