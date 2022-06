In Deutschland wolle das Unternehmen das erste HD-fähige Smartphone mit dem schnellen Mobilfunkstandard LTE im zweiten Quartal auf den Markt bringen, sagte Michael Wilmes von LG am Sonntag der dpa. Über den LTE-Standard können Daten bis zu 35 Mal schneller als mit UMTS durch das Netz geschickt werden. Aber auch Hersteller wie HTC und Samsung stehen längst in den Startlöchern.

Über welchen Provider LGs erstes LTE-Handy in den Handel kommt, stehe noch nicht fest, sagte Wilmes. «Wir sind in unseren Gesprächen aber schon weit fortgeschritten.» In den USA und Kanada habe LG sein erstes LTE-Telefon innerhalb von zweieinhalb Monaten bereits über eine Million Mal verkauft. Wilmes erwartet, dass bis Ende des Jahres 50 Prozent der Smartphones LTE unterstützen werden. Und LG sei dabei gut gegen die Konkurrenz aufgestellt: Das Unternehmen halte 23 Prozent aller weltweit vergebenen Patente für den Standard, sagte Wilmes.

Derzeit hinke Deutschland in der Verbreitung des Standards Ländern wie den USA noch hinterher, sagte Wilmes. Unter den Auflagen der Regulierungsbehörden haben die großen Telekom-Unternehmen ihre LTE-Netze zunächst in ländlichen Regionen ausgebaut, um die Weißen Flecken in der Breitbandabdeckung zu versorgen. Erst nach und nach werden nun die Netze in größeren Städten ausgebaut. Auf dem Mobile World Congress ist LTE eines der großen Themen.