Während die Baulandpreise in anderen Regionen des Landes um durchschnittlich 3,8 Prozent gesunken sind, blieben sie in Melle konstant bei rund 85 Euro pro Quadratmeter. '"'Hier sind genügend Baugebiete ausgewiesen, und Interessenten besitzen daher eine große Auswahl'"', so Sabine Knabe-Vieler. Melle sei nach wie vor ein interessanter Standort zum Bauen, und Mietwohnungen stellten gerade für junge Familien meist nur eine Übergangslösung dar. '"'Die Leute wollen Eigentum schaffen'"', gab die Maklerin die aktuell vorherrschende Tendenz wieder.

Sie verwies auf eine hohe Nachfrage nach Einfamilienhäusern in allen Preisklassen in der Innenstadt. Das schlage sich auch im Preis nieder. '"'Innenstadt ist einfach gefragt und verkaufbar'"', fasste sie zusammen. In den Stadtteilen dagegen sehe es anders aus: Hier seien die Vermarktungszeiten länger und die Preise niedriger. Bei neuen Eigentumswohnungen beobachten die Makler landesweit ein leichtes Plus bei den Preisen. '"'Das gilt auch für Melle, aber es werden nur sehr, sehr wenige Neubauten angeboten'"', so Sabine Knabe-Vieler. Ältere Eigentumswohnungen hätten einen hohen Instandsetzungsrückstau und seien daher praktisch kaum verkaufbar. Der geringfügige Preisrückgang bei Mietwohnungen gelte nicht für Melle-Mitte. Gefragt seien aber zeitgemäßer Standard sowie schicker und pfiffiger Zuschnitt. '"'Eine Mietwohnung mit einem Bad aus den 60er-Jahren ist nicht vermietbar'"', stellte die Maklerin fest. Und: '"'Schlechte Wohnungen ziehen schlechte Mieter an.'"'

Doppel- und Reihenhäuser seien zwar ein preiswerter Kompromiss, in Melle aber nicht gefragt. '"'Die Leute wollen um ihr Haus drumzugehen können.'"'

Kritik übte sie an den neuerlichen Diskussionen um die Eigenheimzulage: '"'Der Immobilienmarkt braucht dringend verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für Käufer und Verkäufer.'"'

Der Mietpreisspiegel ist für 19 Euro unter Tel. 05422/94380 erhältlich.