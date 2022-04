Leonard Cohen ist auf den Geschmack gekommen. FOTO: Archiv Vermischtes Leonard Cohen kommt wieder nach Deutschland 22.04.2010, 16:11 Uhr

Wiesbaden (dpa) ­ Der kanadische Songwriter Leonard Cohen («Suzanne», «Bird on the Wire») kommt wieder auf Deutschlandtournee. Am 18. August startet der 75-Jährige in Berlin. Danach singt er in Wiesbaden (3. September), Hannover (27. September), Düsseldorf (29. September) und Stuttgart (1. Oktober).