Anscheinend angeregt durch die Berichterstattung unserer Zeitung über Leis, die hawaiianischen Blumenkränze, waren diese verstärkt auf den Schultern der Besucher zu sehen und sorgten zudem für Frohsinn, so auch bei Theresa aus Quakenbrück und Melanie und Nicole aus Badbergen.

Mit einem auffällig zum Thema passenden Oberteil fiel Yvonne aus Münster auf, deren Freundin Natalie aus Osnabrück bei unserer Aufnahme sichtlich viel Spaß hatte. In der zweiten "Mondnacht auf Hawaii" am 24. Juli werden Roxane und Smile auf den Bühnen stehen. "Dann soll es die Leis auch bei uns zu kaufen geben", kündigte Andreas Böhmann an.