Es kommt auf die Sichtweise und das Anspruchsdenken an, wie man dieses Aufeinandertreffen beurteilt. Zutreffend ist in jedem Fall die Einschätzung der beiden Trainer Lothar Gans und Dietmar Demuth, die ihren Defensivabteilungen gute Leistungen bescheinigten. Das wiederum bedeutet, dass das Offensivspiel beider Mannschaften nur wenig zur Geltung kam. Echte Torchancen, Hochkaräter, blieben Mangelware. Patschinski hatte auf Seiten der Gäste die beste Gelegenheit des Tages, als er nach einem verunglückten Enochs-Rückpass frei vor VfL-Torwart Uwe Brunn zum Schuss kam, doch im Keeper, der mit einem tollen Fußreflex klärte, seinen Meister fand.

Als ,,grottenschlechter Kick", wie es St. Pauli-Routinier Trulsen formulierte, wird dieses Duell vom 5. November 2000 mit Sicherheit nicht in die Annalen eingehen. Es war fraglos keine Fußball-Gala, da waren keine Rastellis am Werk - vielmehr sah das Publikum (ein Viertel der Fans unterstützten die Hamburger) ein leidenschaftliche geführtes Match, das vom Kampf und dem Bemühen lebte, mit vielleicht einem gezielten Hieb den Knockout herbeizuführen. Überdies führten viele kleine Fouls auf beiden Seiten dazu, dass ein echter Spielfluss nur selten zustande kam.

Hatte der erwähnte Patschinski die klarste Tormöglichkeit der Partie, so sind in der weiteren Rangfolge einige VfL-Chancen zu notieren. Und die entsprangen nicht dem Zufall, sondern waren anständig herausgespielt. Wie etwa ein Konter mit Hey, Claaßen und Enochs (25.) oder der gefährlichste Angriff vor der Pause, als Claaßen nach Flanke von Enochs das Leder per Kopf knapp neben das St. Pauli-Tor setzte (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel besaßen die Gastgeber, die weiterhin in der Tabelle den 16. Platz belegen, die besseren Möglichkeiten. Claaßen kam um Bruchteile von Sekunden bei einer Weiland-Flanke zu spät (48.), der für den wegen einer Wadenverletzung von Daniel Thioune eingewechselte Ansgar Brinkmann hätte vier Minuten später Schlussmann Weber sicher auf eine härtere Probe gestellt, wäre er mit dem rechten Fuß zum Schuss gekommen. Bei Heys bester Chance warf sich Dennis Weiland - unbeabsichtigt - in den harten und platzierten Schuss (65.), einen Kopfball von Jörn Schwinkendorf nach einem Eckball kratzte Mittelfeldspieler Wehlage von der Linie (73.). Vergleichbares hatten die Hamburger nicht entgegenzusetzen, die bei ihren Entlastungsangriffen auf eine sehr aufmerksame VfL-Hintermannschaft trafen.

Wenn es stimmt, dass der FC St. Pauli als Spitzenmannschaft zu betrachten ist, wie VfL-Trainer Lothar Gans anmerkte, haben sich die Osnabrücker zufriedenstellend aus der Affäre gezogen. Dennoch gab es auch Stimmen, in denen es kategorisch hieß, man müsse die Heimspiele gewinnen, um die Klasse zu halten. Insofern und bei Einbeziehung des Chancenplus’ hat der VfL gestern zwei Punkte verloren.

Jedenfalls wird es eine ganz zähe Nummer, um den in den ersten Spielen der Saison verloren gegangenen Boden gut zu machen. Unter Berücksichtigung der letzten fünf Spiele kann man sagen: Nur einmal verloren, zweimal gewonnen, zweimal Nullnull. Also Zweitliga-Tauglichkeit bewiesen. Dennoch ist es ein weiter Weg bis zum 14. Platz, auch wenn einer, der mit 1,95 m den Überblick haben muss, augenzwinkernd weissagt: ,,Im nächsten Spiel beim Spitzenreiter in Nürnberg haben wir nichts zu verlieren. Da rühren wir den Zement an und schließen zwei Konter mit Erfolg ab." Gern vernehmen wir diese Botschaft von Jörn Schwinkendorf; allein der Glaube fehlt.