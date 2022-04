Am Bahnsteig schließt sich direkt die grüne Idylle an: eine große Rasenfläche, die bei gutem Wetter zum Chillen und Bolzen einlädt.

Versteckt hinter einer Reihe von Bäumen, blinzeln Passanten auf der benachbarten Straße, dem Schulweg, nur die gelb- und orangefarbenen Farbtöne entgegen, in denen Jugendliche den ausrangierten Waggon vor acht Jahren bemalt haben.

Dahinter steht er originell auf einem eisernen Schienensegment geparkt – die neue Turnhalle zur linken Seite, das Franziskushaus der katholischen St.-Alexander-Gemeinde zur rechten. Die war es auch, die den Waggon 2001 in den Ortsteil holte: „Es gab eine große Nachfrage für ein offenes Angebot für Jugendliche ab 14 Jahren“, berichtet Peter Brüggemann, erster Vorsitzende des Fördervereins des Bahnwaggons.

Durch Rudi Wesner und Burkhardt Mittmann kam die St.-Alexander-Gemeinde an die außergewöhnliche Räumlichkeit auf Schienen, die sie daraufhin außen und innen renovierte, mit Elektro- und Sanitäranlagen bestückte sowie in Zusammenarbeit mit Jugendlichen und mithilfe von mehreren Eimern Farbe in ein individuelles Gewand packte. So steht der offene Jugendtreff heute da: Unter den Lechtingern heißt er einfach nur „der Bahnwaggon“ oder „der Waggon“.

Während die Organisation von Öffnungszeiten und Programm bis 2008 in Händen der Gemeinde lag, kümmert sich seit April 2008 ein Förderverein darum. Von ihm bezieht die Leiterin des Jugendtreffs, Victoria Maier (24), auch das Geld, wenn zum Beispiel – wie in den nächsten Wochen – neue Aktionen anlaufen sollen:

„Wir wollen jetzt mehr feste Programmpunkte anbieten und auch Jüngere ansprechen“, sagt Victoria Maier, die die Leitungsstelle als ausgebildete Erzieherin seit vergangenem Herbst besetzt. Rund 250 Infobriefe sind Anfang des Jahres an die Jugendlichen in Lechtingen versendet worden, die so auf die neuen Programmpunkte aufmerksam gemacht wurden.