Zweimal Giampaolo Pazzini (40. und 60.) sowie der frühere Bundesligaprofi Kevin Prince Boateng (44.) erzielten die Treffer für Milan. Die Gastgeber hatten in Neuzugang Mario Balotelli (Blessur am Schienbein) ebenfalls einen prominenten Stürmer zu ersetzen, wussten dies aber deutlich besser zu kompensieren. Aufseiten der Römer, die am Donnerstag (19.00 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel beim VfB zu Gast sind, sah auch noch Antonio Candreva wegen einer Notbremse die Rote Karte.