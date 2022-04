Der Däne kündigte an, dass er mit dem Tabellen-Elften der Primera División Verhandlungen über eine Auflösung seines Vertrags aufnehmen werde. Laudrup reagierte damit auf die Entlassung seines Assistenten Erik Larsen, der die Vereinspolitik heftig kritisiert hatte.

Larsen hatte den Hauptaktionär und Vizepräsidenten des Clubs, Llorenç Serra Ferrer, in dänischen Medien als einen «schlechten Menschen» bezeichnet und dem Ex-Trainer vorgehalten: «Er will im Verein alles kontrollieren, ist dazu aber nicht in der Lage.» Der Vereinsvorstand entließ daraufhin den Assistenztrainer.

Auch Laudrup hatte sich zuletzt unzufrieden mit der Transferpolitik der Mallorquiner gezeigt. «Mallorca wird so sein, wie Serra Ferrer es haben will», sagte er. Der Däne war sein Amt beim RCD Mallorca vor gut einem Jahr angetreten. In der vorigen Saison schaffte er mit dem Club knapp den Klassenerhalt.